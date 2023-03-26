«Мозгов как у синички». Лайма Вайкуле снова блеснула своим умом

Не успела общественность обсудить «перлы» певицы Лаймы Вайкуле о ее «кормлении всего Советского Союза», как артистка снова подкинула новых дрова в костер собственной глупости. Сперва исполнительница сказала: «Содержала филармонию, содержала Советский Союз, выпуская диски». Теперь «кормилица всего СССР» еще раз блеснула своим умом.

«Не залезайте в дебри и не лезьте глубоко. Только поверхностно», — сказала Вайкуле, озвучив главную мысль всех артистов, уехавших из РФ.

Лайма дала очередное интервью о современной ситуации YouTube-каналу «И грянул Грэм». Он в настоящее время ведет вещание из Риги. Интервью латвийской певицы вызвало в Сети горячие обсуждения:

Мозгов как у синички.

Им перекрыли бабло, вот все и виноваты

Шпротокормилица еще глупа на старости лет стала

Если бы не СССР, кто бы знал тебя?

Даже на возраст скидку не хочется делать, скудоумная шпротина.