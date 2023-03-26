На премьере нового фильма Жанна Эппле узнала об удалении сцен с ее участием

Российская актриса театра и кино Жанна Эппле снялась в новом кинофильме. Но на премьере этой ленты артистка узнала, что все сцены с ее участием вырезали.

Режиссер даже не предупредил актрису об этом. Из-за этого Жанна попала в неловкое положение. Об этом курьезном случае звезда кино поведала в передаче канала НТВ «Ты не поверишь!». Данная ситуация Эппле более обескуражила, чем разозлила. По словам артистки, ей заплатили за съемки в эпизодической сцене, хотя в фильме никто ее не увидит. Получается, что в плане гонорара у знаменитости к создателям ленты нет никаких претензий.

Жанна также добавила, что в актерской среде существует на данную тему анекдот. Некоторые звезды могут получить деньги, сняться в картине, но даже в ней не появиться. Выглядит это очень стильно.