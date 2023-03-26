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Пять причин посмотреть «Джона Уика 4»: отзывы телезрителей без спойлеров

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Пять причин посмотреть «Джона Уика 4»: отзывы телезрителей без спойлеров
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Фото из открытых источников

«Джон Уик 4» вышел в российский прокат еще 23 марта. Что говорят зрители о четвертой части фильма Ривзом в роли наемного убийцы.

Пользователи «Кинопоиска» отмечают, что два с половиной часа похождений Уика их не утомляют. В конце фильма зрителя ждет шокирующая и даже вызывающая недоумение концовка. Вся вторая половина порадует самых искушенных киноманов или любителей эффектного зрелища.

Скучать в кинотеатре не дадут «крутые перестрелки, мчащиеся авто, роскошная хореография боев на длинной лестнице», а также эффект «взгляд Бога».

«Джон Уик 4» отличается «красивыми локациями» Берлина, Токио, Парижа. Просмотр ленты порой напоминает экскурсию.

Следует отдельно отметить музыкальное сопровождение боевика. Шикарный саундтрек четвертой части «отжигает по полной», особенно во время динамичного боя в японском филиале.

Также нельзя не сказать о чувстве юмора героев, которые, по словам зрителей, «заставляют ржать в голос».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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