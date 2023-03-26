Полина Гагарина спела на концерте с воронежской участницей шоу «Голос»

25 марта с аншлагом прошло выступление Полины Гагариной в Event-Hall в Воронеже. Как призналась сама певица, этот город для нее особенный, ведь именно воронежцы стали участниками ее видеоклипа на композицию «Обезоружена». Фрагменты ролика были сняты на гастролях артистки в 2017 году.

Полина, по всей видимости, до сих пор питает слабость к Воронежу. В новом сезоне телешоу «Голос» Гагарина взяла себе в команду воронежскую вокалистку Вику Соломахину.

На концерте 19-летняя участница проекта спела хит «Небо в глазах» вместе со звездой. Ранее, когда Гагарина только брала Вику в свою команду в вокальном шоу, она пообещала, что они когда-нибудь обязательно споют вместе.



