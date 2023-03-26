Психиатр Куренков перечислил первые симптомы шизофрении у ребенка

Отсутствие каких-либо эмоций, интереса к учебе, неожиданные реакции и странные идеи - первые признаками шизофрении у ребенка. Об этом рассказал врач клиники детской психиатрии Госпитальная Игорь Куренков.

По словам психиатра, диагностика шизофрении у ребенка является очень сложным процессом. Объясняется это не ярко выраженными симптомами, в отличие от взрослых, а также неравномерностью этапов развития детей.

Но выявить начало шизофрении можно по таким симптомам: полное или частичное отсутствие эмоций, агрессия, тревожност, дефекты в речи, странные интересы, полное отсутствие интересов, замкнутость, развитое абстрактное мышление и отсутствие друзей.

Причины возникновения психической болезни неизвестны. Корень следует из разных генетических заболеваний, проблем во время внутриутробной жизни ребенка и вредных факторов. В большинстве случаяев шизофрения есть у тех детей, родственники которых страдали расстройством.