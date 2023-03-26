Режиссер сериала «Король и Шут» ответил на обвинения вдовы музыканта Горшенева

Режиссер «Короля и Шута» Рустам Мосафир прокомментировал сообщение вдовы Михаила Горшенева о том, что сериал порочит имя покойного музыканта. По заявлению кинодеятеля, он в точности не планировал показывать Горшка.

«Это художественное произведение. Не Горшок, это образ», — сказал режиссер.

Мосафир добавил, что прекрасно понимает эмоции Ольги и считает, что заявления вдовы касательно вышедшего фильма не имеют отношения к кино.

Он уверен, что «не очернил образ Горшка, а мифологизировал» его. К тому же, сериал дал виток успеха группе «Король и Шут», поскольку привел к появлению новых и возвращению старых слушателей. Также режиссер подчеркнул, что фильм нужно посмотреть до конца, чтобы делать выводы.