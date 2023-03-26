РИА Новости рассказали, почему самый советский кинофильм Куросавы «Дерсу Узала» получил «Оскар»

После экранизации фильма "Война и мир" еще один советский проект о приключениях в Уссурийском крае удостоили премии "Оскар". Японский кинорежиссер Акира Куросава снял драму под названием "Дерсу Узала". Это была его первая лента не на японском языке.

Куросава - один из самых великих кинематографистов планеты. Он обладал уникальным свойством своими фильмами не наставлять, а учить.

На "Дерсу Узала" выделили 4 миллиона долларов. Съёмки длились 2 года для того, чтобы показать все природные сезоны. Кинематографисты не экономили на бюджете, чтобы картина получилась хорошей. Куросава восхищал всю съёмочную группу за внимание к деталям. Он подравнивал грим актерам, выбирал одежду для них, рисовал эскизы для сцен, развешивал на деревьях опавшие листья для того, чтобы кадры не менялись.