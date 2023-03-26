Сделавший пластику Киркоров оценил роскошную фигуру актрисы Агаты Муцениеце

Филипп Киркоров появился на премьере спектакля «Абсолютно другая нага». На сцене отжигала полуобнаженная Агата Муцениеце. Поп-король не сводил глаз с 34-летней актрисы. Король эстрады, который не так давно сделал себе пластику, крепко прижал экс-жену Павл Прилучного.

«Какой он красивый! Помолодевший, как будто молодильные яблоки ест, показал мне свой пресс. Он не знал, что я такая раскрепощенная. Сказал: „Ты, оказывается, с чертовщинкой!“. Он меня сильно поддержал: „Я переживал за тебя, так сильно нервничал“. Моя мама мне не верит, что мы с Филиппом… Да и я не верю, ущипните меня», - радостно отметила Агата.

Муцениеце действительно находится в прекрасной физической форме. Актриса ежедневно уделяет время утренним пробежкам, а ради роли в спектакле даже села на жесткую диету и полгода не вылезала из спортзала. Зато результат на лицо: сейчас артистка может похвастаться осиной талией, накачанным прессом и соблазнительной попой.