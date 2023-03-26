Шоумен РФ Максим Галкин оскорбил Григория Лепса и Ларису Долину на своем концерте

Стендап-комик Максим Галкин* (внесен в реетр иностранных агентов) продолжает критиковать своих коллег-артистов. На этот раз юморист достаточно жестко пошутил в адрес певца Григория Лепса, артистов Надежды Бабкиной и Олега Газманова, исполнительницы Ларисы Долиной. Знаменитости выступают с идеей открыть Российскую музыкальную ассоциацию для поддержки в стране юных талантов. Галкин* решил отпустить острую шутку по поводу возраста российских звезд.

«Сидят Лепс, Газманов, Долина, Бабкина. Я не эйджист, ничего не имею против. Но понимаете, средний возраст ведь 70 лет. Это кооператив «Судорога», — пошутил муж Примадонны.

Напомним, что шоумен покинул РФ в минувшем году вместе с 73-летней женой Аллой Пугачевой и общими детьми. Сейчас Максим выступает с критикой СВО ВС РФ на территории Украины. По всему миру он дает четко понять, что не поддерживает проведение спецоперации.