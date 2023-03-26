Создан препарат, позволяющий человеку есть сладкое и не толстеть

Ученые из Центра медицинских наук Техасского университета разработали уникальный препарат. Новое лекарственное средство позволяет человеку есть сладкое и при этом не толстеть.

Лекарство под названием CPACC, попадая в человеческий организм, подавляет активность гена MRS2. Этот ген переносит магний в митохондрии клеток. Нарушение транспортировки веществ ускоряет метаболизм сахаров и жиров.

Средство уже проверили на грызунах. Мышей кормили вредной едой с очень высокой калорийностью. При этом животные сбросили вес, а нагрузка на их печень в несколько раз уменьшилась.

Как говорят ученые, разработанное лекарство поможет предотвратить диабет, сердечные приступы, инсульт, инфаркт и рак печени.