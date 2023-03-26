Причерноморские соседи России все больше задумываются о выходе из ЕС и НАТО. Об этом сообщает информационное интернет-издание СП.

По информации источника, Румыния не хочет втягиваться в агрессивную войну, которая в настоящее время разжигается странами Запада. Румынские депутаты заявили о нежелании страны быть участником Североатлантический альянса. С таким заявлением выступил депутат Михай Иоан Ласка. По словам политика, вступление Румынии в военно-политический блок НАТО было большой ошибкой. Впрочем, ошибкой он считает и вступление страны в Евросоюз.

Напомним, румынский сенатор Диана Йовановичи-Шошоакэ зарегистрировала законопроект, который предполагает разрыв отношений с Украиной и аннексию части территорий. Своим предложением чиновник «открыла путь к мирным и дипломатическим переговорам по границе». В МИД Украины пообещали санкции в отношении политика.



