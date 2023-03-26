Супругу актера Сергея Жигунова Викторию Ворожбит заподозрили в беременности

В Сети появились слухи о том, что актер Сергей Жигунов и его жена Виктория Вирожбит готовятся к пополнению в семье. Поводом для подобных слухов стало недавнее появление звездных супругов на церемонии вручения Национальной кинематографической премии.

Долгое время пара не появлялась на светских мероприятиях. Поэтому все внимание журналистов в это день было приковано к Сергею и Виктории.

Для очередного выхода в свет Вирожбит выбрала очень свободный наряд. Даже он не скрыл очевидные изменения в фигуре женщины, а именно сильно округлившийся живот. Теперь пресса и поклонники обсуждают, что 50-летняя жена актера может оказаться в интересном положении.

Не исключено, что в ближайшее время 60-летний артист во второй раз станет счастливым отцом. В семье есть взрослая дочь Мария, которая родилась от актрисы Веры Новиковой.