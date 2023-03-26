У покинувшей РФ после начала СВО певицы Аллы Пугачевой в России не осталось пристанища

Светская львица Алена Кравец рассказала, что у 73-летней народной артистки РФ Аллы Пугачевой не осталось в России никакой недвижимости.

Напомним, исполнительница долгое время живет в Израиле. Пристанища в РФ у нее не осталось. Загородный особняк Примадонна еще несколько лет назад переписала на внука Никиту Преснякова. Но звездный наследник в минувшем году после начала СВО тоже покинул Россию и уехал в США. Дом музыкант выставил на продажу за 225 миллионов рублей.

Помимо прочего, у Аллы Борисовной было в столице несколько квартир. Одну из них она передала на младшего внука Дени Байсарову, а другие апартаменты Пугачева отдала своей дочери Кристине Орбакайте.

Также поговаривают, что подмосковный замок Пугачевой в деревне Грязь выставлен на продажу, однако покупателя до сих пор нет.