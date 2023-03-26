«Украина всегда в моем сердце», — Ани Лорак высказалась в Сети

Ани Лорак (настоящее имя Каролина Куек) после начала СВО долгое время не высказывала свою политическую позицию. Поклонники ждали момента, когда артистка скажет, на чьей стороне находится. Недавно украинская исполнительница нарушила молчание и написала пост в своих соцсетях на данную тему.

Ани призналась, что все, что сейчас происходит — разбивает ей сердце. Певица никогда не поддерживала насилие в любом проявлении. Также по словам артистки, она не является политиком, поэтому не считает нужным говорить о политическом конфликте двух стран.

Кроме того Лорак рассказала историю, которая произошла в 2014 году. Еще тогда правительство Украины поставило ей ультиматум: или она поддерживает их принципы, или уходит со сцены. Именно из-за этого звезда решила переехать в РФ.

«Это был переломный момент, он и подтолкнул к переезду в РФ. Но несмотря ни на что, Украина всегда в моем сердце», — пишет знаменитость.