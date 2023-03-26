Вдова Горшенева назвала телесериал «Король и Шут» порочащим память певца

Вдова Михаила Горшенева высказала свое мнение о новом телесериале «Король и шут» в социальной сети. Как считает Ольга, фильм порочит честь покойного мужа.

По словам Горшневой, все ее родные и знакомые, включая детей, смотрят сериал, премьера которого прошла 2 марта. У них он вызвал сплошные вопросы касательно главного героя. Близкие, которые хорошо знали артиста, пребывают в недоумении, ведь показанный образ ничего общего с реалностью не имеет. Порой даже кажется, что создатели специально сделали музыканта антагонистом, выделив его слабости.

Горшенева не давала согласие на съемки, финальная версия ей не понравилась. Образ Михаила оказался для нее поверхностным.

«Авторам нужно было глубже погрузиться, а не снимать поверхностный фильм. За основу взяты мнения 2-х человек. Считаю, он порочит память Михаила», - сказала вдова Гошнева.