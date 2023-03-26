Владимир Познер заработал на своем ресторане «Жеральдин» в Москве 159 миллионов за год

Журналист Владимир Познер задекларировал свои доходы одним из первых. Как известно, любимым детищем телеведущего является ресторан "Жеральдин", который он вместе со своим братом открыли 20 лет назад.

Заведение расположено в самом центре Москвы, на Остоженке. В 2016 года ресторан взял под управление ресторатор Александр Раппопорт. С того времени выручка компании растет.

В 2022 году доход "Жеральдина" составил 159 миллионов рублей. При этом чистая прибыль составляет 29 миллионов. Познер предприятием владеет единолично, поскольку его брат Павел умер еще в 2016 году.

Примечательно, что ценник в ресторане выше среднего. К примеру взять, зеленый салат стоит 550 рублей; овощи аль денте обойдутся покупателю в 880 рублей; за исландские лангустины придется отдать 1400 рублей; а чтобы полакомиться террином из фуа-гра нужно заплатить 2400 рублей.



