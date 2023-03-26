«Взяло на себя обеспечение безопасности на флангах»: Пригожин об ответе на открытое письмо в Минобороны

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о реакции министра обороны России Сергея Шойгу на его просьбу обеспечить безопасность «оркестрантов» на флангах.

В ответ на запрос редакции издания «Голос Регионов» Пригожин подтвердил, что Шойгу ответил на его открытое письмо и Минобороны РФ обеспечил безопасность ЧВК «Вагнер» на флангах. Слова владельца формирования приводит пресс-служба компании «Конкорд».

«Да, Министерство обороны взяло на себя обеспечение безопасности на флангах», — сообщил Пригожин.

Ранее он рассказал о готовящемся наступлении украинцев на Бахмутском направлении и попросил министра обороны России принять необходимые меры для предотвращения отделения ЧВК «Вагнер» от ВС РФ.