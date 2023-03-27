Журналист Никифорова выразила мнение о политике США по отношению к Китаю

Журналист Виктория Никифорова написала статью для агенства РИА «Новости», в которой проанализировала внешнеполитический курс США по отношению к Китаю и выразила свое мнение о вариантах реакции американского политического руководства на официальный визит политического руководителя КНР Си Цзиньпина в Российскую Федерацию.

Она считает, что представители политических властей США взволновались из-за расширения сотрудничества между РФ и Китаем и что они попытаются надавить на официальный Пекин. Она полагает, что для этого американское политическое руководство использует тайваньский вопрос, а также давление на международном уровне через дипломатию.