Биричевский обозначил позицию по ситуации с ВТО

Руководитель департамента российского внешнеполитического ведомства по вопросам международного экономического сотрудничества Дмитрий Биричевский обозначил позицию политического руководства Российской Федерации по вопросу дальнейшей работы в ВТО. Он заявил, что решения о выходе из этой международной экономической организации не принималось. Об этом он сказал в интервью журналисту агенства РИА «Новости».

Биричевский отметил, что этот вопрос обсуждается в связи с тем давлением, которое оказывает политическое руководство западных государств на Российскую Федерацию в отношении дальнейшей работы РФ в ВТО. Он отметил, что в политическом руководстве РФ не обсуждается вопрос о выходе из ВТО.

«Рассматриваем все варианты нашего участия в многосторонней торговле, анализируя баланс выгод и издержек полноправного членства в ВТО», – отметил он.