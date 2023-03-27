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Биричевский обозначил позицию по ситуации с ВТО

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Биричевский обозначил позицию по ситуации с ВТО
В Мире
Дмитрий Биричевский

Руководитель департамента российского внешнеполитического ведомства по вопросам международного экономического сотрудничества Дмитрий Биричевский обозначил позицию политического руководства Российской Федерации по вопросу дальнейшей работы в ВТО. Он заявил, что решения о выходе из этой международной экономической организации не принималось. Об этом он сказал в интервью журналисту агенства РИА «Новости».

Биричевский отметил, что этот вопрос обсуждается в связи с тем давлением, которое оказывает политическое руководство западных государств на Российскую Федерацию в отношении дальнейшей работы РФ в ВТО. Он отметил, что в политическом руководстве РФ не обсуждается вопрос о выходе из ВТО. 

«Рассматриваем все варианты нашего участия в многосторонней торговле, анализируя баланс выгод и издержек полноправного членства в ВТО», – отметил он.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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