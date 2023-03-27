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Китайский дипломат прокомментировала решение о размещении ядерных ракет в Белоруссии

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Китайский дипломат прокомментировала решение о размещении ядерных ракет в Белоруссии
В Мире
Фото из открытых источников

Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Мао Нин обозначила позицию политического руководства Китая по вопросу о решении РФ разместить ядерные ракеты на территории Белоруссии. Она подчеркнула, что украинский кризис следует разрешать через дипломатические переговоры и обратилась с призывом усилить меры в этом направлении.

Что касается вопроса о размещении ядерных ракет из Российской Федерации на территории Белоруссии, то Нин в качестве позиции политического руководства Китая указала на заявление официальных представителей государств с ядерным арсеналом, сделанное в 2022 году: следует приложить усилия, чтобы ядерная война не была развязана. 

«[Стороны] должны сосредоточиться на дипломатических усилиях для мирного урегулирования украинского кризиса и работать вместе, чтобы способствовать разрядке ситуации», – отметила она.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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