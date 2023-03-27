Актер Александр Петров спровоцировал слухи о своей свадьбе со Стасей Милославской

Актер посетил Премию Художественного театра в МХТ Чехова. Он с удовольствием позировал на ковровой дорожке. На сделанных снимках с мероприятия на руке у Петрова можно разглядеть кольцо, которое очень похоже на обручальное. Интернет-пользователи заподозрили, что Александр женился на своей избраннице — Стасе Милославской. Однако ни сам он, ни его возлюбленная эти слухи не комментируют.