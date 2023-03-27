Актер кинофильма «Четыре танкиста и собака» Петр Высоцкий погиб при пожаре

В результате пожара в доме поселка Тшинец на 87 году жизни трагически погиб актер театра и кино Петр Высоцкий. Он стал известным благодаря ролям в телесериале «Четыре танкиста и собака», а также в фильме «Пепел» Анджея Вайды. О смерти актера стало известно от пресс-службы театра Brama Grodzka.

Причину возгорания пока выясняет полиция. В последнее время Высоцкий с трудом передвигался по своему дому.

Родился он 13 апреля 1936 года в Торуни. Там же окончил начальную школу, а затем строительный техникум. После окончания техникума отправился в Новую Гуту, работал в Торуни в конструкторском бюро.

Два года артист был студентом Высшей театральной школы в Варшаве, затем Государственной высшей театральной школы в Варшаве. После ее окончания трудился в театре имени Вилама Хожица в (Торуни). С 1969 по 2001 г. посвятил себя театру имени Юлиуша Остервы (Люблин).