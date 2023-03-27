Актриса Екатерина Климова заявила о сексуальных домогательствах со стороны режиссеров

Екатерина Климова заявила, что думала о завершении актерской карьеры из-за домогательств со стороны режиссеров. Об этом сама артистка поведала в беседе в Надеждой Стрелец на YouTube-канале.

Екатерина вспомнила историю с Харви Вайнштейном, который является голливудским продюсером. Его обвинили в сексуальном насилии. Как отметила Климова, у нее тоже был похожий опыт. Кинозвезда призналась, что сразу три режиссера ее домогались. Актриса отметила, что предпочла остаться собой, но предположила, что ее карьера в итоге будет разрушена и больше никогда из-за этого она не будет сниматься в кино.

По словам артистки, каждый сам является «кузнецом своего счастья» и делает выбор:

«Есть возможность встать и уйти, не получить роль, если тебе твоя честь дорога. Если решаете, что нет ничего страшного, стыд и позор говорить об этом».