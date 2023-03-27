Дирижер Гергиев заявил, что Запад опоздал с отменой русской музыки Петра Чайковского

Прославленный дирижер Валерий Гергиев, который вместе с Симфоническим оркестром Мариинского театра находится с гастролями в Китае, ответил на вопросы касательно проблем в русской музыке. Как говорит артист, он не переживает за русскую музыку и классических композиторов.

«Не переживаю за русских композиторов, абсолютно не переживаю за музыку. С проблемами сталкивается не русская музыка, а сталкиваются люди, которые думают, что могут ее остановить», — ответил Гергиев.

Также дирижер подчеркнул, что верит в силу музыки и в то, что «поздно пытаться Петра Чайковского остановить».

« музыки состоит в том, чтобы показать миру, как красива русская, китайская, немецкая или французская музыка», — добавил артист.