Дочь Андрея Миронова актриса Мария Миронова заявила: не стоит обижать Ахеджакову

Дочь легендарного советского актера Андрея Миронова Мария решила заступится за 84-летнюю Лию Ахеджакову, которую не так давно лишили всех ролей в столичном театре «Современник».

Актриса выступает против травли своей известной коллеги. Как заявила Миронова, обижать звезду советского кинематографа нельзя. По мнению кинозвезды, Ахеджакова имеет полное право высказывать свое мнение по любому вопросу. Также Мария считает, что критиковать заслуженную актрису РФ за ее позицию по СВО неправильно и бестактно.

«Лия Меджидовна –это удивительный человек. Мне очень не нравится, что ее постоянно пытаются обижать и травить. Что бы кто ни говорил, какую точку зрения он бы ни озвучил в свои 84 года, мы должны уважать его и почитать», — высказалась дочь Миронова.