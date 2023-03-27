Иосиф Пригожин: Я сейчас пребываю в шоке и не понимаю, как с этим теперь жить

Иосиф Пригожин решил прокомментировать аудиозапись, где человек с похожим голосом негативно отзывается об СВО и будущем РФ. Как считает продюсер, нейросети могут делать «чудеса».

По словам музыкального эксперта, эта запись является симбиозом сгенерированных и сказанных ранее фраз. Продюсер отмечает, что публикацию записи является провокацией.

Это специально делается, чтобы внести раскол между вышестоящими людьми и их сторонниками. Сегодня машина работает на разрушение. Не знаю, как это делается. Какие-то моменты реальные в разговоре есть и голос на мой похож. Но непонятно как клеили. Нужно разбираться, — сказал Пригожин.

Иосиф добавила, что его публикация шокировала, поскольку он всегда уважительно относился к президенту Владимиру Путину. Также муж Валерии заявил, что планирует провести экспертизу и добавил, что находится в Москве и покидать РФ не собирается.

При этом продюсер не стал отрицать недвижимость за границей, которую покупал еще 18 лет назад.

Моя позиция простая и она пророссийская. Другой не может быть.

На вопрос о том, какие действия он далее планирует, кроме экспертизы аудиозаписи, Пригожин ответил, что не понимает, как с этим теперь жить.