Ирена Понарошку подтвердила любовные отношения с Русланом Годизовым

Российская журналистка и экс-виджей канала «MTV Россия» Ирена Понарошку после разрыва отношений с Александром Глуховым, который больше известен как DJ List, долгое время не говорила о своей личной жизни. Но накануне телеведущая призналась, что в настоящее время влюблена.

Также блогер поделилась в социальной сети новыми романтическими кадрами.

"Я волнуюсь, очень, поддержите меня. До мокрых ладошек. Смотрите... сердцем! Сто лет одиночества теперь позади," сказала телезвезда, показывая своего нового возлюбленного в ролике.

Фолловеры были приятно удивлены такой неожиданной новости. Поклонники Понарошку принялись рассекречивать личность прекрасного незнакомца, который был запечатлен на видео. Выяснилось, что возлюбленным Ирены является Руслан Годизов. Он воспитывает 7-летнего сына, много путешествует, занимается спортом.