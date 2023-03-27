Иван Ургант анонсировал выступление на фестивале рок-группы «Би-2» в Турции

Телеведущий и шоумен Иван Ургант наконец-то прервал молчание. В своей соцсети он сообщил подписчикам о планах выступить в ближайшем будущем с концертом в Турции. На сцену юморист планирует выйти под творческим псевдонимом Гриша Ургант.

Как говорится в анонсе, Иван станет одним из приглашенных российских артистов на концерте рок-группы "Би-2", который пройдет в Кемере. По предварительным данным издания РБК, среди прочих в мероприятии примет участие актер и режиссер Максим Виторган.

Стоит добавить, что стоимость билета на двухдневный концерт составляет 198 900 рублей для 2-х человек. В эту сумму входит проживание в пятизвездочном отеле "все включено", а также участие во всех мероприятиях фестиваля.