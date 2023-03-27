Известия: Винни-Пух и Мэри Поппинс остаются в России

Российские издатели продлили права на книги таких зарубежных писателей как Памела Трэвис про Мэри Поппинс и Алан Милн про Винни-Пуха. Кроме того, выйдут новые работы иностранных писателей, в том числе американские. К примеру взять, Джеймс Роллинс решил вновь публиковаться в РФ.

После начала спецоперации многие зарубежные писатели отказались сотрудничать с Россией. И касается это не только современных писателей, а и классиков 20 века. Сложная ситуация с правами на работы Хемингуэя. Несмотря на это, российские издания сумели сохранить права на произведения Памелы Трэверс книги о Мэри Поппинс, а также Джеральда Даррелла «Все о малыше», «Говорящий сверток» и «Моя семья и другие звери».

Сейчас с РФ категорично не хотят работать правообладатели из Чехии и Польши. Япония и Британия не отвечают или вовсе отказывают в правах. Немного лучше обстоят дела с Италией, Германией, Испанией и Южной Кореей. В общем можно говорить о сдержанном оптимизме на российском книжном рынке, поскольку не все так плохо, как казалось в 2022 году, когда издательства ждали массовые отказы.