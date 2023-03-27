Кинотеатры и онлайн-платформы России расширяют каталоги азиатского кино

Российские видеосервисы и кинотеатры пытаются привлечь новым контентом аудиторию. Сеть «Москино» регулярно показывает мультфильмы корейских и японских специалистов, арт-объединение CoolConnections с «Каро» организовали фестиваль японского кино. В апреле в сети покажут новые китайские картины. Каталог планируется расширить Okko, Start, Kion, ivi. «Кинопоиск» же выпустил популярный фильм «Атака титанов», а в топе сервиса находится анимации Хаяо Миядзаки.

Как видим, российские сети преимущественно расширяют каталог за счет новинок китайских, японских, корейских правообладателей. Тенденцию с волной интереса к азиатской культуре можно объяснить прежде всего желанием самих кинопроизводителей из Японии и Южной Кореи выйти на международный рынок. Кроме того, именно корейские телесериалы показали «наибольший прирост по времени смотрения. В целом объем корейского контента в РФ за год вырос вдвое».

Впрочем, рост обеспечивают культовые восточные картины, которые известны зрителям по пиратским версиям. Иными словами, перспективы репертуара весьма ограниченны.