Кинотеатры и онлайн-платформы России расширяют каталоги азиатского кино

Стала известна наиболее вероятная причина жуткой трагедии, которая произошла на Сортировке. Там мать убила своих двух детей 4 и 7 лет, а потом свела
Социолог и президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей направил главе комитета по обороне Госдумы РФ Андрею Картаполову обращение с
С давних пор люди ищут эликсир молодости. В последнее время все чаще сообщается о том, что отодвинуть старость можно при помощи правильного питания.
Полина Гагарина не смогла справится с эмоциями прямо посреди эфира музыкального шоу «Голос», которое выходи на Первом канале. Артистка заплакала
Российская актриса театра и кино Жанна Эппле снялась в новом кинофильме. Но на премьере этой ленты артистка узнала, что все сцены с ее участием
18-летняя Алина Бахшалиева во время нового выпуска шоу «Голос» выбрала команду Басты. Перед этим вокалистка попросила Полину Гагарину исполнить с ней
Массовый уход из Санкт-Петербурга крупных международных IT-компаний может спровоцировать образование огромной «дыры» в текущем городском бюджете.
Стали известны новые подробности жуткой трагедии, в ходе которой в Екатеринбурге женщина убила двух своих детей, а затем и себя. О личности умершей
В Серове подросток сжег венки на Вечном огне. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях. Теперь парня ищут правоохранительные органы. В
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сделал заявление, в котором выразил отношение представителей политических властей РФ к