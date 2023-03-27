Концерт Назарова в Израиле сравнили со скандальным выступлением Галкина✱

Выступление артиста в Израиле вызвало у россиян неоднозначную реакцию. Концерт актера во многом походил на выступление мужа Примадонны, в котором тот жестоко пошутил про голову Скабеевой в руках певца Киркорова. Зрители омтетили, что сбежавший Дмитрий пытается превзойти своим юмором Максима. Также интернет-пользователи поинтересовались, сколько русскоязычных жителей страны были готовы отдать свои деньги за сомнительное выступление Назарова.