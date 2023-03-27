Концерт Назарова в Израиле сравнили со скандальным выступлением Галкина✱

Стала известна наиболее вероятная причина жуткой трагедии, которая произошла на Сортировке. Там мать убила своих двух детей 4 и 7 лет, а потом свела
Социолог и президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей направил главе комитета по обороне Госдумы РФ Андрею Картаполову обращение с
Стали известны новые подробности жуткой трагедии, в ходе которой в Екатеринбурге женщина убила двух своих детей, а затем и себя. О личности умершей
Полина Гагарина не смогла справится с эмоциями прямо посреди эфира музыкального шоу «Голос», которое выходи на Первом канале. Артистка заплакала
18-летняя Алина Бахшалиева во время нового выпуска шоу «Голос» выбрала команду Басты. Перед этим вокалистка попросила Полину Гагарину исполнить с ней
Александр Калинкин, известный сомнолог, рассказал о влиянии сна на состояние человека. Доктор уверен, что полноценный сон обеспечивает человеку
Причерноморские соседи России все больше задумываются о выходе из ЕС и НАТО. Об этом сообщает информационное интернет-издание СП. По информации
Представитель нижней палаты российского законодательного органа Олег Матвейчев прокомментировал заявление французского президента Эммануэля Макрона
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о реакции министра обороны России Сергея Шойгу на его просьбу обеспечить безопасность «оркестрантов»
Политолог Владимир Можегов выразил мнение о политике западных государств. Он отметил, что в течение последних лет политическое руководство государств