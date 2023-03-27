«КП»: Члены жюри раскрыли, кто спрятался под маской Ворона на телешоу «Маска-2023»

Вечером 26 марта на канале НТВ вышел седьмой выпуск программы "Маска-2023". Судьи в новом эпизоде рассекретили Ворона.

Под угрозой покинуть шоу оказались Хомяк, Мандрил, Ворон. Первые два участника попали в номинацию на вылет впервые. По правилам проекта, одну маску спасают зрители. Свое предпочтение россияне отдали Мандрилу.

Далее прошло голосование жюри. Алексей Воробьев и Филипп Киркоров проголосовали против Хомяка. Регина Тодоренко и Валерия высказались против Ворона. Решающий голос достался Тимуру Родригизу. Шоумен решил раскрыть черную птицу.

Воробьев и Киркоров полагали, что под маской скрывался Тимати. Остальные судьи назвали имя Вани Дмитриенко. Действительно, под обликом Ворона скрывался 17-летний певец.

К слову, артист получил популярность после выхода хита "Венера – Юпитер". По словам исполнителя, в костюме у него все затекало и было трудно изменить свой настоящий голос, однако он справился.