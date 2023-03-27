Максакова: «Казарновская профнепригодна, голос булькающий, вылетают жабы вместо роз»

Мария Максакова, которая в 2021 году покинула РФ и отправилась на Украину, является дочерью известной российской актрисы Людмилы Максаковой. Артистка часто высказывается против правительства России, параллельно критикуя коллег по сцене.

На днях Мария заявила, что Любовь Казарновская обладает весьма скудными вокальными данными.

25 лет назад пыталась починить пошедший вразнос голосовой аппарат. Является много лет профессионально непригодной. Непонятно, по какой причине несменяемо сидит в качестве жюри на разных ТВ-шоу. Это уму непостижимо, — заявила оперная певица.

Максакова также добавила, что еще 30 лет назад у Казарновской были успешные выступления за рубежом, однако сейчас она сдала.

Ее дело по отпугиванию зрителей из оперного театра недооценивать нельзя. Голос качается, производит эффект чего-то булькающего, вместо роз вылетают жабы, - добавила звезда.