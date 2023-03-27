Мария Погребняк поделилась своими впечатлениями от 3-го выпуска нового сезона шоу «Звезды в Африке»

В начале февраля в Сети появилась информация о старте съемок нового сезона реалити-шоу «Звезды в Африке». Уже в середине марта сообщалось, что производство экстремального проекта подошло к концу. Поклонникам шоу остается только ждать выхода последних выпусков для того, чтобы узнать, кто же стал победителем.

Некоторые из участников «Новых звезд в Африке» активно делятся в соцсетях своими впечатлениями от участия в программе. Не стала исключением Мария Погребняк. В своем микроблоге жена футболиста лаконично поделилась впечатлениями от 3-го выпуска проекта.

«Сегодня был очень жесткий выпуск», — написала Погребняк.

Стоит сказать, что Мария неоднократно оказывалась в центре скандала. А в одном из выпусков блогер едва не утонула в реке.



