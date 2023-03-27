МК: актер Иван Охлобыстин сообщил, что уехавшие из РФ знаменитости тоскуют и «шипят»

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18-летняя Алина Бахшалиева во время нового выпуска шоу «Голос» выбрала команду Басты. Перед этим вокалистка попросила Полину Гагарину исполнить с ней
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Причерноморские соседи России все больше задумываются о выходе из ЕС и НАТО. Об этом сообщает информационное интернет-издание СП. По информации
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В Серове подросток сжег венки на Вечном огне. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях. Теперь парня ищут правоохранительные органы. В
Представитель нижней палаты российского законодательного органа Олег Матвейчев прокомментировал заявление французского президента Эммануэля Макрона