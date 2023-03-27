МК: актер Иван Охлобыстин сообщил, что уехавшие из РФ знаменитости тоскуют и «шипят»

Российский актер театра и кино Иван Охлобыстин вновь высказался об артистах, уехавших заграницу после начала военной специальной операции. Артист написал пост в своем Telegram-канале. Об этом информирует новостное издание МК.

По словам Охлобыстина, вся критика в сторону России, ее правительства и жителей, которая исходит из-за рубежа, воспринимается исключительно как собачий лай.

«Макаревич с Шендеровичем* (признан иноагентом) честно тоскуют, шипят, под стать возрасту и образованию. Невзоров* (признан иноагентом) в кулаке мнет фекалии. Весь цирк с конями венчает Гребенщиков», — отмечает в посте Иван.

Артист также уверен, что политическая позиция уехавших знаменитостей за границей мало кого интересует. Звезда фильма «Интерны» при этом поддерживает РФ и проводимую ею СВО.