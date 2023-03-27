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Наталия Медведева прокомментировала проигрыш модели Алины Акиловой в шоу «Новые звезды в Африке»

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Наталия Медведева прокомментировала проигрыш модели Алины Акиловой в шоу «Новые звезды в Африке»
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Фото из открытых источников

Наталия Медведева публично высказалась о проигрыше Алины Акиловой. Речь идет о состязании девушек в проекте «Новые звезды в Африке» на канале ТНТ.  В своем микроблоге звезда посвятила испытанию публикацию.

В воскресенье вышел третий выпуск передачи. В номинацию на вылет на это раз попали Медведева и Акилова. Девушки сражались друг с другом, доставая на скорость яблоки из аквариума со змеями. Для Алины такое испытание оказалось сложным из-за того, что она боится змей. Поэтому экс-звезда «Comedy woman» обошла соперницу.

"Ура!  Я остаюсь! Алина, ты — большой  молодец! Тебе было сложнее, чем мне. Ох, есть мне что рассказать вам,", - написала Наталия.

Медведева подчеркнула, что не испытывает негатива по отношению к Акиловой. Девушки даже подружились. По словам юмористки, адекватные люди умеют разделять жизнь и шоу.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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