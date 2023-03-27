Телеведущая Регина Тодоренко назвала выбывшего из телешоу «Маска» Ворона «мерзким»

Телеведущая и певица Регина Тодоренко заявила, что всегда считала Ворона «мерзким». В воскресенье, 26 марта, канал НТВ показал очередной выпуск «Маски».

Проект на этот раз навсегда покинул Ворон. Под обликом птицы скрывался молодой певец Ваня Дмитриенко. Комментируя уход исполнителя, Тодоренко не смогла скрыть своего удивления. Как заявила Регина, первые три выпуска она была плохого мнения об участнике, поскольку он ей показался заносчивым и «мерзким».

«Первые три выпуска ненавидела тебя. Ты был таким мерзким. Не думала даже, что там может быть Ваня Дмитриенко. Это был какой-то мерзкий и пафосный чувак», - отметила она.

Сам артист, покидая сцену шоу, поблагодарил телезрителей, которые поддерживали его и отметил, что он был рад принять участие в проекте.



