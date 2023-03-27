Отстраненный от проката кинофильм «Ампир V» по Пелевину слили в Сеть

Картину Виктора Гинзбурга "Ампир V" по роману Виктора Пелевина Empire V киноманы ждали еще с 2011 года. Лента должна была выйти в начале 2022 года. Даже состоялся пресс-показ, но дата премьеры за несколько дней до начала была перенесена на неопределенные сроки.

А недавно появлялись сообщения о возможной новой дате. Однако в кинотеатрах фильм так и не вышел. Только сейчас стало известно, что фильм целиком обнаружился в Сети, в том числе на разных пиратских трекерах.

Нелишне напомнить, что одну из главных ролей в вампирском проекте сыграл скандально известный рэпер Oxxxymiron, который был признаны иностранным агентом на территории России. Также в ленте снялись Марина Зудина, Павел Табаков, Вера Алентова, Таисия Радченко, Федор Бондарчук и Владимир Долинский.