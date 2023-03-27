Филипп Киркоров заявил, что никогда не считал рэпера Тимати певцом

В эфир канала НТВ вышел новый выпуск развлекательного шоу «Маска» и на этот раз председатель жюри Филипп Киркоров предположил, что под образом Ворона спрятался рэп-исполнитель Тимати.

После того, как персонаж исполнил свой номер, с ним начали общаться все судьи. Филипп Бедросович заявил, что не сомневается в версии касательно имени участника под маской.

«Никогда даже бы не подумал, что может прийти сюда. Видать, жизнь заставила и Тимати пришел. Очень здорово скрываешь сущность, однако я ее знаю, поэтому «давай, до свидания» не скоро тебе скажу», — заявил Киркоров.

Киркоров отметил, что удивлен вокальными данными вокалиста. По словам поп-короля, Тимати является гениальным бизнесменом. Он, обладая талантом артиста, решил развивать «рэповую историю». Именно в данном направлении рэпер добился успеха.