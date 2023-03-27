Певец Ваня Дмитриенко скрывался в костюме Ворона на шоу «Маска» на НТВ

В седьмом выпуске четвертого сезона шоу «Маска» на канале НТВ членам жюри пришлось рассекретить участника, который прятался в костюме Ворона. Это был певец Ваня Дмитриенко. Как признался исполнитель, ему трудно было очень изменять голос для выступлений на проекте.

Кроме Ворона, другими кандидатами на выбывание во вчерашнем выпуске стали Мандрил и Хомяк. Зрители в этот раз спасли Хомяка. Поп-король Филипп Киркоров и певец Алексей Воробьев предположили, что в костюме Ворона скрывается Тимати. Остальные судьи были уверены, что это Дмитриенко.

При этом шоумен Тимур Родригез назвал артиста смелым человеком. А вот Регина Тодоренко сообщила, что еще с первых эпизодов шоу возненавидела Ворона.

«Ты был такой мерзкий. Думала, там не может быть Ваня Дмитриенко. Это мерзкий и пафосный чувак», — сказала ведущая.