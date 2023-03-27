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Поплавская призвала Пригожина не отрицать подлинность его разговора с сенатором Ахмедовым

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Поплавская призвала Пригожина не отрицать подлинность его разговора с сенатором Ахмедовым
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Фото из открытых источников

Яна Поплавская в очередном посте в своем Телеграм-канале высказалась о беседе Иосифа Пригожина и Фарада Ахмедова. Как считает актриса, продюсер не должен отрицать ее подлинность.

Поплавская назвала скандальными те вещи, которые муж певицы Валерии обсуждает с сенатором. Несмотря на то, что Пригожин всячески опровергает причастность к данному разговору, «Красная шапочка» проконсультировалось со специалистом. Как оказалось в итоге, подделать аудиозапись можно, однако для этого необходим серьезный мотив, а сама работа является очень трудоемкой. Врагов у Иосифа нет, поэтому вряд ли бы кто-либо захотел насолить ему.

«Вы подумайте, кому нужно возиться с записью лишь ради того, чтобы испортить репутацию Пригожина?! Никому не нужно. Возможно, Игорь Крутой старые обиды вспомнил и решил отомстить, хотя в эту версию не верится. Какой смысл очевидные вещи ему отрицать?» - возмутилась Поплавская.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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