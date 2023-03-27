Режиссер Виктор Гинзбург призвал россиян не смотреть украденную копию фильма «Ампир V»

Режиссер ленты «Ампир V» Виктор Гинзбург призвал граждан России не смотреть копию фильма, который появился на торрентах. По словам кинодеятеля, в Интернете была размещена черновая версия ленты, в которой нет многих важных сцен.

Это старая рабочая копия, которую каким-то образом украли. В ней отсутствуют ключевые сцены, это был промежуточный вариант. Поэтому мне, как режиссеру, конечно же, будет очень обидно, если наши телезрители увидят незаконченный проект. Лучше немного подождать, — отметил режиссер.

Гинзбург также добавил, что лично он не теряет надежды, что фильм получит документы, которые необходимы для проката в российских кинотеатрах. Если этого не произойдет, после премьеры на международном фестивале, которая состоится летом, в Сеть опубликуют экранную версию.