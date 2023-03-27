R.Life: певец Филипп Киркоров упомянул свою бывшую жену Аллу Пугачеву на телешоу «Маска»

Во время популярного телешоу «Маска» Филипп Киркоров неожиданно вспомнил о своей бывшей жене Алле Пугачевой. Проект выходит на канале НТВ. В этом сезоне поп-король вновь занял кресло председателя жюри.

После каждого из выступлений члены жюри и конкурсанты обсуждают разные темы. Именно таким образом жюри пытается понять, кто спрятался под той или иной маской.

В новом выпуске Пудель исполнил композицию Пугачевой «Любовь, похожая на сон». Это выступление растрогало поп-короля, который снова упомянул бывшую супругу. По словам Киркорова, благодаря ему Примадонне досталась эта песня. Когда Игорь Николаев показал ему текст, он предложил передать этот трек Алле Борисовной. Артистка согласилась исполнить композицию, которая вскоре стала очень популярной.