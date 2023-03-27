Российские онлайн-кинотеатры удалили фильмы с уехавшим из РФ в США актёром Андреем Бурковским

Поклонники актера Андрея Бурковского в недоумении из-за того, то в онлайн-кинотеатрах пропали все кинофильмы с его участием. По предварительным данным, многие фанаты артиста сообщили, что доступ к «Медиатору», «Я на перемотке», «За час до рассвета» и других картин остаются вне доступа.

Недавно стало известно о том, что Бурковский вместе с семьей отправился в путешествие по США. В Штатах он регулярно встречается с уехавшими из РФ актерами.

Некоторые из интернет-пользователей не исключают, что актер может покинуть Россию навсегда. В пользу этой версии говорит в том числе его недавнее увольнение из МХТа имени Чехова. Впрочем, может быть это всего лишь творческий отпуск.