Саратовская студентка Алина Бахшалиева прошла слепые прослушивания на вокальном шоу «Голос»

В пятницу, 24 марта, во время слепых прослушиваний в вокальном шоу «Голос» выступила исполнительница из Саратова Алина Бахшалиева. Трансляция проходила на «Первом канале».

18-летняя девушка спела песню Полины Гагариной «Драмы больше нет». К вокалистке повернулись двое судей: это исполнительница оригинальной версии композиции и рэпер Баста.

Участница сказала, что не первый раз выступает на проекте. Дело в том, что до этого Алина принимала участие в слепых прослушиваниях пятого сезона «Голос. Дети». Тогда никто к ней не повернулся.

Сейчас Бахшалиева является студенткой Саратовского областного колледжа искусств. Девушка еще раз спела конкурсный трек дуэтом с Гагариной, но в качестве наставника все равно выбрала Басту.