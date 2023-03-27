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Сбежавшего из РФ в США актера Андрея Бурковского назвали «предателем» из-за блога на английском языке

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Сбежавшего из РФ в США актера Андрея Бурковского назвали «предателем» из-за блога на английском языке
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Фото из открытых источников

Актер Андрей Бурковский год назад уехал из РФ год назад. Прежде, чем обосноваться в Америке, он путешествовал по миру со своей семьей. Звезда кино делился кадрами из Латвии, Италии, Мальдив, но также появлялся в Москве. Теперь же его дом – в США. В Лос-Анджелес артист приехал за новыми эмоциями.

Однако подписчики не спешат радоваться за кумира. Дело в том, что актер ведет свой блог на английском языке. Такой поступок фанаты назвали «предательским».

Бурковский переобулся, это остается фактом. Раньше писал на русском. Это смешно со стороны.
Человек забыл, где заработал свое состояние.
Раз он подался в Америку, надеюсь, что с концами, он показал истинное отношение к стране, где разжился деньгами.  
Дело даже не в том, что поехал покорять Голливуд. Удивляет то, как быстро парень позабыл родной язык.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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