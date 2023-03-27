Сергей Горобченко признался, что ежедневно молится за своего тестя Александра Невзорова

Российский актер Сергей Горобченко высказал свое отношение к журналисту Александру Невзорову* (признан иноагентом), который является его тестем. Напомним, в начале февраля Невзорова* заочно приговорили к 8-ми годам лишения свободы за дискредитацию армии ВС РФ. Его дочь и зять к спецоперации относятся противоположно. Сергей Горобченко и Полина поддерживают решение российских властей.

Вместе с тем звезда фильма «Бумер» не осуждает позицию тестя, поскольку «это касается» его «меньше всего». На вопрос ведущего , молится ли Горобченко за своего тестя, артист ответил утвердительно:

«Молюсь ежедневно — когда читаю утреннюю молитву. Как не молиться за человека? <…> Думаю, у каждого есть темные уголки. Он такой, поэтому надо молиться и любить», — заявил Горобченко.

Также актер добавил, что он никогда не был близко знаком с Невзоровым, но с детства его знал и любил все его телевизионные передачи.