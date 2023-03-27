StarHit: Умершая от рака блогер Надежда Мелешко заранее написала предсмертный пост

Блогер также отметила, что узнала о раке молочной железы еще в 2019 году. Врачи диагностировали агрессивный вид опухоли и заявили, что заболевание находится на третьей стадии. Однако блогерша оставалась позитивной, до последнего боролась за свою жизнь. В конце обращения Мелешко высказала благодарность судьбе за все то, что у нее было, а также поблагодарила жизнь, что смогла оставить что-то после себя.