StarHit: Внук Владимира Стеклова переживает за свое психологическое здоровье

Именно это сподвигло внука Владимира Александровича лично отправиться к узким специалистам, чтобы узнать правду о своем психологическом здоровье.

Как отметили врачи после осмотра, у парня все в порядке. Однако в будущем у артиста могут быть осложнения. Впрочем, Данил это списал на издержки актерской профессии.