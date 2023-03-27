В Москве 22-летняя студентка и бюти модель Анна Коляда умерла после иммунокапельницы

22-летняя Анна Коляда из Москвы училась на пятом курсе Сеченовки. Она была студенткой кафедры общей врачебной практики (кафедра семейной медицины). В социальных сетях москвичка активно раскручивала свой бренд. Она себя представляла бьюти-блогером, экспертом по питанию и специалистом по системному оздоровлению.

14 марта девушку и ее любовника, бизнесмена Дмитрия Жулина забрала скорая помощь. Через 11 дней модель скончалась. Парня студентки врачи "откачали".

Предварительно было установлено, что Анна совместно с молодым человеком для общего повышения иммунитета осуществляли прием иммуностимулирующего препарата, — отмечает пресс-служба ГСУ СКР по Москве.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая и установит причину смерти. Накануне госпитализации Коляда и ее парень ставили себе имунокапельницы, так называемые «уколы молодости» на основе плаценты в течение месяца каждые два или три дня. Предварительно известно, что речь идет о препарате «Лаеннек». Последний укол был сделан в день госпитализации, перед самым вылетом в Дубай.

Молодым людям стало плохо по пути в аэропорт: появился озноб, сильно заболела голова, температура поднялась до 41 градуса. Врачи диагностировали у пары септический шок.







